Antalyaspor'dan Galatasaray'a flaş 'temizlik' cevabı

Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor'dan Galatasaray'a flaş 'temizlik' cevabı
MHK'nın eğitim toplantısındaki konuşmalarla yeniden gündem olan Antalyaspor - Galatasaray maçı ile ilgili Akdeniz ekibinin başkanı Sinan Boztepe sert çıktı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, gündemi değerlendirdi.

Galatasaray ile oynadıkları maçta verilen kararların masaya yatırıldığı MHK Eğitim Toplantısı ile ilgili konuşan Boztepe, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a da vevap verdi.

Boztepe; Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyi görüşeceği 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulu ile ilgili de yorumda bulundu.

İşte Sinan Boztepe'nin açıklamaları:

"Hakemlerle ilgili Galatasaray maçında talihsiz olaylar yaşandı ve hakkımız yendi, katledildi. 3 puanımız alınıp rakibe verildi. Hakkımızın yenilmesine izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İlahi adalet var. Gerçekler ortaya çıktı. Haklı haykırışları tüm Türkiye gördü. Özür ve destek mesajları alıyoruz."

"Erden Timur'un açıklamalarını izlemedim. Ama bizim haykırışlarımız Galatasaray maçıyla ilgiliydi. Onların lehine verilen penaltı değildi. Golümüz ofsayt denilebilirdi. Temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Biz kendi lehimize de istemiyoruz. Gaziantep maçında rakibin penaltısı verilmedi. Önceki haftada yaşananlar olmasa Gaziantep'e penaltı verilebilirdi. Aleyhine hata olunca konuşuyorlar. Lehlerine hata olunca susuyorlar."

"Çekilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Hızlı karar verip bir alt lige gitmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. 2 Nisan'ı biz de merak ediyoruz."

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