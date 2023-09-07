Antalyasporlu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi. Oğlunun durumu kritik

Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralandı. Naldo'nun oğlu Davi'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Antalyasporlu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi. Oğlunun durumu kritik

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 sokak ile Toroslar Caddesi kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 1255 sokak üzerinden seyir halinde olan adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor futbolcusu Brezilyalı Naldo'nun kayınpederi olduğu belirlenen İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Tilatti sürücü koltuğunda sıkışırken, eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira araçtan fırladı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik'e müdahale etti.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada çevredekiler, otomobilde sıkışan Walter Tilatti'yi araçtan çıkarmaya çalıştı. Sağlık ekibi, otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, vatandaşlar ise demir levyeyle kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. Portekizce bilen bir vatandaş, Tilatti ile konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıyı kırıp Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Bu sırada sağlık ekibinin müdahale ettiği Cüneyt Eslik'i serinletmek için bazı vatandaşlar yelpaze kullanırken, bazıları da ince minderlerle güneşten korumaya çalıştı. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.

APAR TOPAR HASTANEYE GİTTİ
Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Naldo'nun kayınvalidesi ile kayınpederinin durumunun iyiye gittiği, oğlu Davi'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

"BU KADAR ŞİDDETLİSİNİ GÖRMEDİM"
Çok kazaya şahit olduğunu, ancak bu kadar büyüğünü görmediğini ifade eden Ceylan Güder, "Bugüne kadar bu kavşakta en az 20-30 kaza gördüm ama bu çok şiddetliydi. Evimde balkonda oturuyordum. Siyah araba karşıdan çok süratli geliyordu. Rampanın olduğu yerde otomobilin tekerlekleri yerden kesildi. Kırmızı otomobil de seyir halindeydi. Eyvah demeye kalmadı. Siyah araba, kırmızılıya vurdu. Onun yanında da motosikletli vardı. Kırmızılı darbeyi alınca ister istemez motosikletliye vurdu. Siyah otomobilin sürücüsü genç bir çocuktu" dedi.

(DHA)

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