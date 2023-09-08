Antalya’ya havadan 11 milyon turist yağdı

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısını 11 milyonu aştığı açıklandı.

KAYNAK: AA
Antalya’ya havadan 11 milyon turist yağdı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya ocak-ağustos döneminde hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 11 milyonu aştığını bildirdi.

Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, kentteki turizm hareketliliğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yılın 8 ayında kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 11 milyonu geçtiğini aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:
"Ana pazarımız Rusya'dan gelen misafir sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artış gösterdi. Rusların da en fazla tercih ettiği tatil noktası Antalya oldu. Diğer büyük hacimli kaynağımız Almanya. Buradan da 2 milyondan fazla Alman turisti konuk ettik. Bu pazarda da yüzde 17,3'lük bir büyüme söz konusu. Almanya, sayı ve harcama bakımından önemli bir potansiyele sahip, bu açıdan bu pazardan beklentimiz yüksek. Özellikle kış döneminde Almanya'dan talebin daha da artacağını bekliyoruz."

Kente en fazla turist gönderen ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan İngiltere pazarında ise 1 milyona yaklaşan ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkati çeken Kavaloğlu, bu pazarda geçen yıla göre yüzde 15'lik büyüme gerçekleştiğine işaret etti.

Bu ülkeyi Polonya'nın takip ettiğini anlatan Kavaloğlu, "Polonya, büyük potansiyel barındıran önemli bir kaynak. Geçen yıla göre yüzde 40 artış gözlendi." bilgisini verdi.

Kavaloğlu, Ukrayna pazarında ise savaş nedeniyle ciddi kayıp yaşandığını ancak son dönemde bir büyüme trendinin yakalandığını kaydetti.

Yüzde 100'ü aşan talep artışı görülen Ukrayna'nın 10. sırada bulunduğunu belirten Kavaloğlu, kış döneminde de artışın devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü Sağlık
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü
Evden 8 kamyon çöp çıktı Yaşam
Evden 8 kamyon çöp çıktı
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin hayat öyküsünü Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin hayat öyküsünü Turgay Beşyıldız yazdı
Finlandiya'da hükümet ve iki bakan güvenoyu aldı Dünya
Finlandiya'da hükümet ve iki bakan güvenoyu aldı
Şehit polis Zafer Sayil’in eşi cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Güncel
Şehit polis Zafer Sayil’in eşi cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı Dünya
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu Güncel
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu