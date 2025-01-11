Antalya'yı alarma geçiren ihbar. İmdat sesleri ortalığı inletti

Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki kanalizasyonda meydana geldi. Cadde üzerindeki orta refüjde oturan bir aile kanalizasyon içerinden çocuk sesi duyduğunu öne sürdü.

İddiaya göre kanalizasyondaki çocuk ‘imdat, yardım edin’ diyerek yardım istedi. Çevredekilerin ‘polisi arayacağız’ demesinin ardından sesin kesildiği ifade edilirken, vatandaşlar polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu arada, meraklı kalabalık her geçen dakika arttı ve film seyreder gibi yaşananları izledi. Gelen ekipler demirle kapalı kanalizasyon menfezinden defalarca ‘kimse var mı?’ diyerek seslendi.

Uzun süre yapılan çağrılara yanıt alınmayınca demir menfez itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testere ile kesildi. Ardından iki itfaiye eri kanalizasyona girdi ve yaklaşık 1 saatlik arama sonuç vermeyince tüm ekipler olay yerinden ayrıldı.