Antalya’yı ‘nem’ aldı! Deniz kayboldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden Hasan Acar, hava sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı kentte, nem oranının yüzde 90 civarında olduğunu açıkladı. Acar, şehrin yüksek noktalarından denize bakıldığında, nemin bulut tabakası gibi göründüğünü ifade etti ve “Bu, Antalya veya bölgemiz için çöl tozu taşınımı değil.” dedi.

GÖRÜŞ MESAFESİNİ ÇOK ETKİLEMEDİ

Acar, nem bulutunun görüş mesafesini çok etkilemediğini söyledi. Bölgede beklenen yağışlar hakkında bilgi veren Acar, “Hava bugünden itibaren parçalı ve çok bulutlu olacak. Cuma günü başlayacak hafif sağanak, cumartesi günü gök gürültülü sağanağa dönüşerek şiddetlenecek. Bölge genelinde yağışların kuvvetli, sahil kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluk yaşanmaması adına meteorolojik duyuruları takip etmeleri önemli.” şeklinde konuştu.

ANTALYA’NIN MANZARASINI İZLEDİLER

Kepez ilçesindeki seyir terasında mola veren Zeynep Çankaya, Korkuteli’nden geldiklerini ve genellikle terasta durup Antalya’nın manzarasını izlediklerini belirtti.

SİS NEDENİYLE HİÇBİR ŞEY GÖRÜNMÜYOR

Çankaya, bugün havanın nem bulutlarıyla kaplı olduğunu ve “Sis nedeniyle hiçbir şey görünmüyor. Normalde Antalya’yı kuşbakışı izlerdik ama bugün mümkün olmadı. Hava almak için geldik ama nem havayı boğucu hale getirdi.” dedi.

BEYDAĞLARI’NI NET OLARAK GÖREMEDİ

Nem bulutlarının görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle, Konyaaltı Sahili’ndeki insanlar da Beydağları’nı net olarak göremedi.