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Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Antalya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle mükelleflerin aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay ertelendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:48
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Antalya'yı sel aldı vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi

Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
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Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına sebep oldu. Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yeri suyla doldu, dereler taştı.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Antalya'da yaşanan sel felaketinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Antalya'nın 3 bölgesindeki mükelleflerin mağduriyetinin önüne geçmek için vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresini 1 ay erteledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımız, 12 Aralık tarihinde Antalya ilinin Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösterm mükelleflerin Aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

 

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