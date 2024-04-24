Antalya'yı toz tabakası kapladı

Kaynak: DHA
Antalya'yı toz tabakası kapladı
Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı sebebiyle Antalya'yı toz tabakası kapladı, şehrin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısından sonra Antalya'da yaşanan toz taşınımı, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası şehrin üstünü kapladı. Görüş mesafesi düştü, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde toz taşınımının en yüksek olduğu şehir olan Kilis'i, Antalya takip etti.

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METEOROLOJİ UYARDI

Antalya'da yüzey toz oranı 130 mikrogram/ metkreküp ile 'hassas' seviyeye ulaştı. Toz taşınımının bu gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda şu ifadelere verildi, Antalya, Muğla, Isparta, Burdur'da yer yer toz taşınımı beklendiğini, görüş mesafesinde düşmeler yaşanabileceğini, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması söylendi.

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