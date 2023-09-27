Antartika'da rekor sıcaklık dünyayı tehdit ediyor

Dünyanın buzdolabı olarak bilinen Antartika'da rekor sıcaklıklar ölçülürken tüm dünyanın tehlike altında olduğu belirtildi.

Antartika'da rekor sıcaklık dünyayı tehdit ediyor

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC), uydu görüntülerinin Antarktika çevresindeki deniz buzu seviyesinin mevsimsel olarak rekor düşük seviyeye gerilediğini gösterdiğini açıkladı. Şu an kış olan Antarktika’da normalde bu dönemde deniz buzlarının yılın en geniş seviyesinde olması gerekiyor.

Ancak araştırmalar, kayıtların tutulmaya başladığı 1979’dan bu yana buz miktarının dönemsel olarak en düşük seviyeye indiğini gösteriyor. Buz miktarının zirve yaptığı 10 Eylül günü deniz buzlarının kapladığı alan yaklaşık 16,96 milyon kilometrekareye ulaştı. Bundan önceki en düşük kış buzu miktarı 1986 yılında kaydedilmişti.

10 Eylül’de kaydedilen verilerdeyse, 1986’ya kıyasla, buz oranının bir milyon kilometrekare daha az olduğu görüldü. Bu, neredeyse Mısır’ın yüzölçümüne eşit. Denizlerdeki beyaz tabakanın eksikliği, Dünya’dan uzaya yansıtılan güneş ışığının azalmasına neden olduğundan, küresel ısınma üzerinde olumsuz etkisi oluyor.

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