Anten tamir ederken 5 katlı binanın çatısından beton zemine çakıldı

Kaynak: DHA
Anten tamir ederken 5 katlı binanın çatısından beton zemine çakıldı

Bursa’da anten tamir etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan 73 yaşındaki Rüştü Yıldız, dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana gelen olayda, 5 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan Rüştü Yıldız, televizyon antenini tamir etmek için evinin çatıya çıktı. Dengesini kaybeden Yıldız, 20 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Bina sahibi ve inşaat ustası olduğu ifade edilen Rüştü Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürkenolayla ilgili inceleme başlatıldı.

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