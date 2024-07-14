Anten tamir ederken 5 katlı binanın çatısından beton zemine çakıldı

Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana gelen olayda, 5 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan Rüştü Yıldız, televizyon antenini tamir etmek için evinin çatıya çıktı. Dengesini kaybeden Yıldız, 20 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bina sahibi ve inşaat ustası olduğu ifade edilen Rüştü Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürkenolayla ilgili inceleme başlatıldı.