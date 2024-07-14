Anten tamiri hayatını sonu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anten tamiri hayatını sonu oldu

Bursa'da bir vatandaş anten tamiri için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Anten tamiri hayatını sonu oldu

Bursa'da anten tamir etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan yaşlı adam yere düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Konak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 73 yaşındaki Rüştü Yıldız televizyon antenini tamir etmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Çatıda dengesini kaybeden Yıldız, yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Rüştü Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın binanın sahibi ve inşaat ustası olduğu öğrenildi. Rüştü Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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