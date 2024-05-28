Antep fıstığı alan oğlunu fırçaladı: Antep fıstığı yiyecek adam mıyız? Kaç para verdin la buna?

Türkiye’de yüksek enflasyon ve döviz kuru alım gücünü iyice düşürdü. Dar gelirli vatandaş ay sonunu getirmek için canını dişine taktı.

Vatandaşlar 1 kilo et alamıyor, bazense ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyruk bekliyorlar. A’dan Z’ye gelen zamlar vatandaşın belinin büktükçe büktü. Kuruyemiş fiyatları da uçtu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video hem güldürdü hem de Türkiye’deki acı gerçeği ortaya çıkardı.

ANTEP FISTIĞI ALAN OĞLUNU FIRÇALADI

Bir baba marketten Antep fıstığı alan oğlunu azarladı. “Yine ne aldın” diye market torbasına bakan baba sinir küpüne döndü.

Baba videoda şu sözleri sarf ediyor:

La oğlum buna para verilir mi ? Biz Antep fıstığı yiyecek adam mıyız? Bizde o ağız yok. Kaç para verdin la buna? 300 lira mı! Pehh!

Video sosyal medyada gündem oldu. Hem güldürdü hem de düşündürdü. Türkiye’deki ekonomik kriz bir kez daha gözler önüne serildi.