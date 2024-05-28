SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan asgari ücret zammı açıklaması. Zorunlu diyerek rakam verdi

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan asgari ücret zammı açıklaması. Zorunlu diyerek rakam verdi

SKG uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin açıkladığı gibi asgari ücrete zam yapmaması durumunda toplundan gelen tepkilerin artacağını söyledi. Özgür Erdursun asgari ücretliye en az yapılması zorunlu olan rakama da hesapladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin asgari ücrete zam yapılmayacak demesinin, asgari ücrete zam yapılmayacağı anlamına gelmediğini, toplumsal baskıların sonucunda, ara zam kararı çıkabileceğini savundu.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Açıklamaları ile adından söz ettiren Özgür Erdursun, asgari ücrete zam konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına dikkat çekti.

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Bahçeli, hükümetin 'asgari ücrete ikinci zam yok' açıklamalarına karşın asgari ücretle çalışanların refah seviyesini yükseltmenin bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması gerektiğini söyleyerek benzer teklifler geldiğinde her zaman gerekli katkıları sağlayacaklarını söylemişti. Bahçeli yerel seçim öncesi emeklilere seyyanen zam konusunda hükümete çağrıda bulunmuş ancak çağrısı havada kalmıştı.

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VATANDAŞIN TEPKİLERİ GİDEREK ARTAR

Özgür Erdursun en son emeklilerin sokağa inerek aylıklarının düzeltilmesi için hükümete seslendiğini hatırlatarak vatandaşların ekonomi politikalarına tepkilerinin ilerleyen günlerde daha da artacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM OLUR MU?

Daha önceki açıklamalarında da "1 Temmuz'da asgari ücret artacak mı?' sorusunu irdeleyen Özgür Erdursun, ay ay enflasyon oranlarına göre asgari ücretlinin maaşından eriyen parayı hesaplamış ve en az bu kadarlık bir asgari ücret artışının zorunlu olduğunu söylemişti. Erdursun memur ve emekli maaşı zamlarına ilişkin de rakam vermişti.

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"1 TEMMUZ'DA EN AZ ASGARİ ÜCRETLİYE 3 BİN 536 LİRA ARTIŞ VERİLMELİ"

Erdursun asgari ücret zammının zorunlu olduğunu söyleyerek Ocak ayında duyurulan 17 bin liranın alım gücünü nün ilk üç ayda 14 bin 640 lira gerilediğini vurguladı.

Özgür Erdursun Haziran sonu itibariyle 1 Temmuz'da 17.000 lira başlayan asgari ücretin değeri 13.500 liraya düşmüş olacağını vurguladı.

Erdursun asgari ücretlinin 17 bin lirasının Ocak ayı değerinde kalması için en az 3 bin 536 liralık bir artış yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

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