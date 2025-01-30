Antep fıstığında en zehirli tür tespit edildi! Bir ülke daha geri gönderdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan bilgilere göre, yapılan sınır denetimlerinde Yunanistan’ın Türkiye’den ithal ettiği Antep fıstıklarında ‘en zehirli’ tür olan aflatoksin tespit edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada üründeki risk değeri ‘Ciddi’ olarak değerlendirilerek ürünler sınırdan Türkiye’ye iade edildi.

İZİN VERİLEN LİMİTİN 3 KATI

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Yunanistan, sınır kontrolünde Türkiye’den gelen Antep fıstıklarında Aflatoksin B1 tespit etti.

Aflatoxin B1 için izin verilen limit 8 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarında tespit edilen miktarsa 25,7+/-5,9 µg/kg - ppb yani yaklaşık 3 katı.

Toplam Aflaktosin için izin verilen limit 10.0 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarındaysa çıkan sonuç 49,7+/-8,4 µg/kg - ppb. Yaklaşık 5 katı.

AFLATOKSİN B1 NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde şu tanım yer alıyor:

Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1’dir.”

Bakanlık sitesinden ayrıca, ‘tüketicilerin korunması için ithalat, ihracat ve rutin kontroller esnasında numuneler alındığını ve bakanlığa bağlı laboratuvarlarda analiz edildiğini’ belirtiyor: “Zararlı olabilecek miktarda aflatoksin içeren gıda ve yemler tüketime sunulmaz.