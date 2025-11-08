Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK evinde Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi mücadeleye adeta golle başladı. 2'de Kozlowski'nin ara pasıyla buluşan Bayo net bir vuruşla takımını öne geçirdi. Gaziantep FK 13'te tekrar gole yaklaştı. Maxim'in orta sahadan pasıyla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Fofana'da kaldı. Rizespor file bekçisi 27'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda Bayo'ya bir kez daha izin vermedi.

Kalesinde birçok tehlike atan Rizespor 29'da beraberliği buldu. Buljubasic'in kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu iyi takip eden Sowe, topu baş kaleye gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda da hareketli bir futbol vardı. 59'da Rizespor'un hızlı geliştirdiği atakta ceza sahasına giren Emrecan'ın şutu Rodrigues'e de çarparak gol oldu. Bu dakikadan sonra Gaziantep FK'nın baskısı arttı. 66'da topla ceza sahasında buluşan Sorescu, Emrecan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 67'de topun başına geçen Sorescu'nun vuruşunda, top direkten döndü.

Penaltıyı kaçıran Gaziantep FK, 74'te harika bir golle beraberliği buldu. Melih Kabasakal'ın pasında ceza sahası dışında buluşan Rodrigues müthiş bir şut çıkardı. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın çabası sonuç vermedi ve mücadele 2-2 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Faziantep FK 19, Rizespor 14 puana yükseldi.