Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Victor Osimhen'in yaz transfer döneminde tapusunu almıştı. Süper Lig tarihine geçen bonservis bedeli ödenen Victor Osimhen, dev bir listenin zirvesinde yer almayı başardı.

VICTOR OSIMHEN EN İYİ ORTALAMAYI YAKALAYAN İSİM OLDU

Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, başarılı oyununu istatistiklerine de yansıtmayı başardı. 27 yaşındaki golcü oyuncu, en iyi 10 lig ve Avrupa kupalarının baz istatistikte bu sezon transfer olan isimler arasında maç başına 0.81 gol atarak bu listenin alındığı zirvesinde yer aldı.

VICTOR OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Aslan'da 2. sezonunu geçiren Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla şu ana 46 resmi maçta boy gösterdi. 1.86'lık golcü, bu mücadelelerde 46 gol atarken, 8 de asist yapmayı başardı.