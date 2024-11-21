Antetokounmpo coştu, Bucks kazandı

Milwaukee Bucks, NBA Doğu Konferansı’nda Chicago Bulls’a karşı oynadığı maçta galibiyete uzandı. Bucks’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 41 sayılık performansıyla maçı sürükleyen isim oldu. Antetokounmpo, bu sezon üçüncü kez 40 sayı barajını geçerken, 8 ribaund ve 9 asistle takımına büyük katkı sağladı.

Bucks’ta ayrıca Brook Lopez 21, Damian Lillard ise 20 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Chicago Bulls cephesinde ise Zach LaVine, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Maçın son çeyreğinde Bulls, farkı iki sayıya kadar indirse de (104-102), Bucks kalan dakikalarda kontrolü ele alarak galibiyeti garantiledi.

Bu sonuçla Milwaukee Bucks, son beş maçında dördüncü galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı’nda dokuzuncu sıraya yükseldi. Sezona zayıf bir başlangıç yapan takım, ilk 10 maçta yalnızca iki galibiyet almıştı.

Cavaliers ve Warriors da Sahne Aldı

Gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, New York Pelicans’ı 128-100 yenerek güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Cavaliers’ta Ty Jerome, 29 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, maçın ikinci çeyreğinde kaydettiği 20 sayıyla dikkat çekti. Koç Kenny Atkinson, Jerome’un performansını “Süperstar seviyesinde bir oyun” sözleriyle övdü.

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors ise Atlanta Hawks’ı 120-97 mağlup ederek evinde üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Andrew Wiggins 27, Stephen Curry ise 23 sayıyla Warriors’ın galibiyetine katkı sağladı.