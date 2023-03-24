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Mabel Matiz Nihat Doğan'ın çağrısını umursamadı. Antidepresan'ı istemişti

Mabel Matiz, “Antidepresan” şarkısını almak için kendisine ulaşmaya çalışan Nihat Doğan’la ilgili soruları “Bunları konuşmak istemiyorum” diyerek cevaplamadı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:39
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Antidepresan'ı istemişti! Mabel Matiz Nihat Doğan'la ilgili konuşmak istemedi

Mabel Matiz Nihat Doğan'ın çağrısını umursamadı. Antidepresan'ı istemişti
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Mabel Matiz’in Mert Demir’le düet yaptığı “Antidepresan” büyük beğeni toplamış, Nihat Doğan şarkıyı okumak istediğini açıklamıştı.

“Millet bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor” diyen şarkıcı, daha sonra kayıtları tamamladığını ancak Matiz’e ulaşamadığını “Bize mi kolpa yapıyor, anlamış değiliz!” diyerek ifade etmişti. 

YANIT VERMEDİ

'Antidepresan' parçasıyla müzik dünyasında damga vuran Mabel Matiz, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. 

Ünlü şarkıcıya Nihat Doğan’ın kendisiyle ilgili açıklamaları soruldu. “Şu anda bunları konuşmak istemiyorum” diyen Matiz, hızlı adımlarla uzaklaştı.

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