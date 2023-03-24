Mabel Matiz Nihat Doğan'ın çağrısını umursamadı. Antidepresan'ı istemişti

Mabel Matiz’in Mert Demir’le düet yaptığı “Antidepresan” büyük beğeni toplamış, Nihat Doğan şarkıyı okumak istediğini açıklamıştı.
“Millet bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor” diyen şarkıcı, daha sonra kayıtları tamamladığını ancak Matiz’e ulaşamadığını “Bize mi kolpa yapıyor, anlamış değiliz!” diyerek ifade etmişti.
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'Antidepresan' parçasıyla müzik dünyasında damga vuran Mabel Matiz, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı.
Ünlü şarkıcıya Nihat Doğan’ın kendisiyle ilgili açıklamaları soruldu. “Şu anda bunları konuşmak istemiyorum” diyen Matiz, hızlı adımlarla uzaklaştı.
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