Antik Çağ oyuncakları büyük ilgi görüyor

Ankara Etnografya Müzesi'ndeki sergide farklı müzelerdeki antik oyuncaklar sergileniyor.

Antik Çağ oyuncakları büyük ilgi görüyor

AA

Türkiye'deki farklı müzelerin koleksiyonlarında bulunan antik dönemlere ait çocuk oyuncakları, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici sergide bir araya getirildi.

Çanakkale Troya, Bursa, Mardin, Kocaeli gibi müzelerin koleksiyonlarında yer alan, pişmiş topraktan ve tahtadan yapılmış oyuncaklar, antik dönemlerde çocukların oyun alışkanlıklarından örnekleri bir arada sunuyor.

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Sergide, dünyanın ilk oyuncak araba örnekleri arasında yer alan, milattan önce 4000 veya 3000 yıllarına ait pişmiş topraktan oyuncak araba, bugünkü kuklaların ilk prototiplerini oluşturan kukla örnekleri, ilk düdükler, oyun tahtaları, çeşitli hayvan figürinleri, savaşçı asker figürin ve kuklaları gibi pek çok eser bulunuyor.

Ziyaretçiler, sergide tahta oyuncak arabayı da deneyimleyebiliyor.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce "Çocukça Şeyler: Geçmişten Günümüze Çocuk, Oyun, Oyuncak" adıyla Ankara Etnografya Müzesi Geçici Sergi Alanı'nda açılan sergi, 23 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, AA muhabirine, Türkiye'nin seçkin müzelerinden nadir eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunduklarını söyledi.

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Sergide, oyunlara dair bilgilerin yer aldığı tabletlerin de bulunduğunu anlatan Atalar, "Çocukluğumuzda tel bağlayıp, ip bağlayıp çekerek kullandığımız arabaların antik çağdaki örneklerini görmekteyiz. Tabii antik çağdaki bu örnekler kültürün de ne kadar üst düzeyde olduğunu yansıtmakta. Çünkü sadece sıradan bir oyuncak araba değil üzerinde pek çok kompozisyonu, anlamı, manayı taşıyan eserlerden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Oyuncakların, ailelerin çocuklarına yaptığı tasarımlar olabileceği gibi bu işte ehlileşmiş usta ve sanatçılar tarafından da hazırlanmış olabileceğini dile getiren Atalar, eserler arasında en eski oyuncağın Mardin Müzesi'nin koleksiyonundan gelen oyuncak araba olduğunu bildirdi.

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Sergilenen oyuncakların "sıradan" olmadığını ifade eden Atalar, oyuncakların farklı figüratif bezemeleri barındırdığını anlattı.

Atalar, Ankara Etnografya Müzesi olarak geçici sergilerle pek çok farklı eseri ziyaretçiyle buluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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Müzede geçici sergi alanını ailesiyle ziyaret eden çocuklar, eserleri değişik bulduklarını, bunların kendi oyuncaklarına benzemediğini söyledi.

Ziyaretçi çocuklar, ilginç buldukları oyuncaklar arasında en çok hayvan figürlerini sevdiklerini ifade etti.

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