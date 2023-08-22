Antik kalıntıların neden toprağa gömülü olduğu ortaya çıktı

Bir antik uygarlıktan geriye kalan kalıntıların genellikle toprağa gömülü olarak keşfedilmesinin bazı nedenleri var.

Antik kalıntıların neden toprağa gömülü olduğu ortaya çıktı

CHİP’te yer alan bilgilere göre, eski uygarlıklara ait kalıntıların neredeyse tümü, toprak kazılarak ortaya çıkartılır. Keşfedilmeden önce de çoğunlukla toprağın altında beklerler. Bunun bariz sebeplerinin yanı sıra birkaç farklı sebebi daha vardır.

Örneğin, Pompeii’nin şahit olabileceği gibi, doğal afetler bir antik kenti çok hızlı bir şekilde yerin altında bırakabilir.

Yerleşim yerleri ve şehirler terk edildiklerinde, uzun bir gömülme veya kısmen gömülme süreci başlar. Örneğin antik Maya şehirlerini bulan arkeologlar, başlangıçta sadece orman içinde kalmış çimenli bir höyük ile karşılaşmışlardı.

iliokjsol.jpg

Diğer şehirler veya yapılar hava koşulları tarafından gömülebilir, seller ve rüzgar yıllarca toprak ve toz katmanlarını biriktirebilir ve yine geriye şüpheli bir höyükten başka bir şey bırakmaz.

Tüm antik şehirler terk edilmiyor ve en azından bazı kısımları toprağa gömülü bir şekilde kaderlerini beklemiyor. Örneğin MÖ 753’ten beri Roma’da sürekli olarak insanlar yaşıyor. Yine de antik Roma’nın kalıntıları da genellikle derinlere gömülmüştür.

Zaman geçtikçe zemin seviyesinin hareket etmesinden dolayı, Curia Julia da dahil olmak üzere pek çok binanın kapılarının, inşaat sırasında olduklarından metrelerce daha yükseğe kaydırılması gerekti.

ioliokjlso.jpg

Told In Stone tarafından yayınlanan bir videoda açıklandığı üzere, zemin seviyesindeki bu dramatik değişim, küçük ölçüde Roma çevresindeki organik maddeden kaynaklanıyor. Yeşillik ve bitki maddesi çürüyerek toprak oluşturuyor ve zemin seviyesini yavaşça yükseltiyor. Seller de şehre daha fazla madde getirerek bu sürece katkıda bulunuyor.

Ancak bu yükselişe en büyük katkıyı yapan faktör, insanlığın sadece önceki nesillerin üzerine inşa etmesi ve kendilerinden önce gelenlerin molozunu (veya tarihi kayıtlarını) düzgün bir şekilde ortadan kaldırmamasıdır.

opso.jpg

Öne Çıkanlar
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
Son Haberler
Şarampole devrilen tırdaki mermerler etrafa dağıldı. Facia şans eseri önlendi Yaşam
Şarampole devrilen tırdaki mermerler etrafa dağıldı. Facia şans eseri önlendi
Acı soğuk deyimi ne demek? Atasözleri ve Deyimler
Acı soğuk deyimi ne demek?
Kabus geri dönüyor. Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Osmaniye, ve Muşlulara acil duyuru Güncel
Kabus geri dönüyor. Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Osmaniye, ve Muşlulara acil duyuru
Devamlı yorgun hissetmenin nedeni belli oldu. Uzmanı açıkladı Sağlık
Devamlı yorgun hissetmenin nedeni belli oldu. Uzmanı açıkladı
Virajı alamayan otomobil tarlaya düştü: 3 yaralı Güncel
Virajı alamayan otomobil tarlaya düştü: 3 yaralı
Keşan'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Keşan'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı Güncel
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı