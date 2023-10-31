Antik Mısır'da işe gitmeme mazeretleri ortaya çıktı

Antik Mısır'da milattan önce 1250'li yıllarda işçilerin işe gitmeme sebeplerine yönelik mazeretler ortaya çıktı.

Antik Mısır'da işe gitmeme mazeretleri ortaya çıktı

NTV’nin haberine göre; Firavunu 2. Ramses dönemine denk gelen tarihlerde tutulan kayıtlara göre antik Mısırlılar işçilerin işe gelmedikleri günleri not ediyordu.

British Museum'ın elinde bulunan tabletlerde 40 işçinin 280 günlük mesai dönemi boyunca işe gelme durumları kayıt altına alındı. Eğer işçiler herhangi bir sebeple işe gelmediyse bu özel sebepler ve tarihleri not edildi.

BİRA MAYALAMAK İÇİN İŞE GİTMİYORLARDI

Bu kayıtlara göre, işe gelmeme sebepleri arasında bira mayalamak gibi antik Mısır'da önemli sayılan gerekçeler de bulunuyor. Mısır piramitlerini yapan kölelere de günlük yevmiye olarak bira verildiği biliniyor.

AKREP SOKMASI DA NEDENLER ARASINDA

Kayıtlara göre Pennub adındaki bir işçi annesinin hasta olması gerekçesiyle işe gitmiyor. Seba adındaki işçi ise akrep sokması nedeniyle mesaisini kaçırıyor.

Yine eşi ya da kızı kanadığı için işe gelmeyen işçiler bulunuyor. Tarihçilere göre bu kadınların regl dönemine işaret ediyor. Modern zamanda bir yakınının regl olması işe gelmeme mazereti olarak kabul edilmese de kayıtlar antik Mısır'da erkeklerin bu dönemde evde daha fazla sorumluluk aldıklarına işaret ediyor.

BİR YAKINI MUMYALAMAK

İşe gelmeme arasında Mısır'a özgü sebepler de var. Bunların başında ise bir yakını mumyalamak geliyor. Mısırlılar yakınlarını mumyalayarak gömüyorlardı, cenaze işleri için işçilerin işe gitmediği anlaşılıyor.

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