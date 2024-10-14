Antremanı terk eden iki futbolcudan haber alınamıyor

Gana’nın köklü kulüplerinden Asante Kotoko, ABD’de DC United ile oynayacakları Capital City Cup maçından önce iki futbolcusunun kaybolduğunu açıkladı. Sudan asıllı futbolcular Esmat AbdalHamid Mohamed ve Obdoelkarem Yoouef Yagoub, takım kampını izinsiz terk etti. Fairfax County Polisi, futbolcuların kayboluşu ile ilgili soruşturma başlattı. Oyuncuların izine hala rastlanmadığı bildirildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fairfax County Polisi, kayıp oyuncuların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp yetkilileri, oyuncuların son durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederken, futbolcuların başlarına ne geldiği bilinmiyor. Asante Kotoko, ABD’de ilk kez bir maç oynamak üzere bulunuyordu.