Antrenman sırasında hayatını kaybetti

İtalyan Kayakçı Matilde Lorenzi (19), antrenman sırasında geçirdiği kaza sebebiyle hayatını kaybetti.

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu, 19 yaşındaki İtalyan kayakçı Matilde Lorenzi'nin kuzey İtalya'da antrenman sırasında geçirdiği kaza sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazanın Lorenzi'nin kayak takımlarının ayrılması sonucu kontrolünü kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni taziye mesajında, "19 yaşındaki gelecek vadeden İtalyan kayakçı Onbaşı Matilde Lorenzi'nin antrenman sırasında çok ciddi bir düşüş sonucu erken ölümünün korkunç haberi beni gerçekten üzdü. Ailesinin, meslektaşlarının ve tüm Ordu Spor Merkezi'nin acısına katılıyorum" dedi.