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AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında Brüksel’de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 23:53
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AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı

AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı
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Belçika’da Avrupa Parlamentosu’nun 14 başkan yardımcısından biri olan Yunanistan Sosyalist Milletvekili Eva Kaili, Katar’dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle karıştığı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak başkent Brüksel’de gözaltına alındı.

Yunanistan ve Belçika basınında yer alan haberlere göre aynı olayla ilgili olarak sabah saatlerinde Brüksel’de tutuklanan 4 kişiden birinin Kaili’nin ortağı olduğu bildirilirken, Kaili’nin üyesi olduğu Yunan sosyalist partisi PASOK Kaili’nin üyelikten çıkarıldığını duyurdu.

Belçika’da polis bu sabah saatlerinde yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirmiş ve Sosyalist grubu eski üyelerinden Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ituc) Genel Sekreteri Luca Visentini, bir AP üyesi asistanı ve bir STK başkanından oluşan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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