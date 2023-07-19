AP yolsuzluk soruşturmasında milletvekilinin evine baskın yapıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Belçikalı milletvekili Marie Arena'nın evi ile yakınlarına ait bazı yerlerde aramalar yapıldı.

KAYNAK: AA
AP yolsuzluk soruşturmasında milletvekilinin evine baskın yapıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Belçikalı milletvekili Marie Arena'nın evi ile yakınlarına ait bazı yerlerde aramalar yapıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, aramalar Arena'nın evi dahil Brüksel'deki 6 noktada yürütüldü. Aramaların Aralık 2022'de başlatılan yolsuzluk soruşturmasının parçası olduğu, bazı belgeler ile bilgisayar gibi cihazlara el koyulduğu bildirildi.

Aramalar sonucunda gözaltına alınan kimse bulunmadığı açıklandı.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINDI

AP'nin sosyalist milletvekillerinden Belçikalı Arena'nın adı, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan baş şüpheli eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri ile iletişimi nedeniyle sık sık basında yer almıştı.

Arena, bazı gazeteciler ve meslektaşlarının kendisine yönelik suçlamaları nedeniyle AP'nin insan hakları alt komitesi başkanlığından ocak ayında istifa etmişti.

Belçika makamlarının geçen yıl sonunda başlattığı soruşturmada, AP'nin o zamanki başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan milletvekili Pier Antionio Panzeri, Kaili'nin erkek arkadaşı, AP çalışanı Francesco Giorgi ile STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca, İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı milletvekili Marc Tarabella gözaltına alınmıştı.

BELÇİKA'DA GÖZALTINA ALINANLARIN TAMAMI ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ

O dönem bazı şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramalarda nakit olarak yaklaşık 1,5 milyon avro ele geçirilmişti.

Rüşvet çarkının lideri olduğu öne sürülen Panzeri polisle işbirliği yaparak itirafçı olmuştu. Belçika'da soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların tamamı şartlı tahliye edilmişti.

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