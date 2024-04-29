Apartman boşluğuna düşen emlakçı hayatını kaybetti

Emlakçının hayatını kaybettiği kaza, bugün öğle saatlerinde Edirne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartman inşaatında gerçekleşti. Bölgeden edinilen bilgilere göre; müşterisine birinci kattaki daireyi gezdirdikten sonra fotoğraf çekmek isteyen emlakçı Lütfü Yılmaz, asansör boşluğuna düştü.

Emlakçı Yılmaz'ı arayıp, bulamayan akarabalarının ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip intikal etti. Apartman boşluğuna düştüğü tespit edilen 59 yaşındaki emkaçı Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.