Apartman boşluğunda başladı: Restoran dumanla doldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Burdur’da apartman boşluğunda çıkan yangın, zemin kattaki restorana duman dolmasına neden oldu. İtfaiye yangını söndürdü, kısa süreli panik yaşandı. Yangının sebebi araştırılıyor.

Olay, merkez Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, apartman boşluğunda biriken çöpler bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

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Yangınla birlikte oluşan yoğun duman, zemin katta bulunan restoranın içine doldu.

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Dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri apartmanın arka tarafındaki boşluktan yangına müdahale etti.

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Hızla kontrol altına alınan yangın maddi hasara yol açmazken, yoğun duman restoran çalışanları ve müşterilerde kısa süreli paniğe neden oldu.

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Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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