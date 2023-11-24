Apartman dairesi esrar bahçesi çıktı

Çorum’da polis aldığı bir istihbaratı değerlendirerek apartman dairesine baskın düzenledi. Dairenin özel düzeneklerle esrar bahçesine dönüştürüldüğünü gören polisler evdeki 1 kişiyi gözaltına alıp, uyuşturuculara el koydu

KAYNAK: İHA
Apartman dairesi esrar bahçesi çıktı

İHA'nın haberine göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Akkent Mahallesi'nde bir apartman dairesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bir süre apartmanı takibe alan narkotimler alınan arama kararının ardından ikamete baskın düzenledi.

Operasyonda apartman dairesinin bir bölümünün esrar bahçesi gibi kullanıldığı görülürken evde yapılan aramada hasadı yapılıp kurumaya bırakılmış esrar, kenevir tohumu, saksılarda kenevir bitkisi, özel gübre, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ve aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken 1 kişi de gözaltına alındı.

aw083279-06.jpg

aw083279-07.jpg

aw083279-02.jpg

aw083279-01.jpg

aw083279-03.jpg

aw083279-04.jpg

aw083279-05.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Trafo patlaması geceyi aydınlattı Yaşam
Trafo patlaması geceyi aydınlattı
Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilecek Ekonomi
Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilecek
İşyerinin camlarını kırıp yaktılar Gündem
İşyerinin camlarını kırıp yaktılar
Bağırsakları motor gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Bağırsakları motor gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı
KYK yurdunda 20 öğrenci zehirlendi. Öğrenci yurtlarında rezalet sürüyor Gündem
KYK yurdunda 20 öğrenci zehirlendi. Öğrenci yurtlarında rezalet sürüyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Macaristan’a gitti Dünya
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Macaristan’a gitti