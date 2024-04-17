Apartman görevlisinin saldırısına uğradı, sesini duyurmak için pankart astı

Oturduğu daireye asılan pankartla yaşadıklarını kamuoyuna duyuran Bodur, darp raporu alarak görevliye işten çıkarılma çağrısı yaparken, görevli ise suçlamaları reddetti.

Olay, 17 Mart'ta Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman sakinleri arasında yapılan toplantıda, ekonomik konular ele alınıyordu. Bodur, görevli Maşallah Baltacı'nın emekli olduğunu belirterek, yarı zamanlı çalışma önerisinde bulundu. Ancak bu öneri, Baltacı'nın tepkisine neden oldu ve iddiaya göre saldırıya dönüştü.

Olaya tanık olan İbrahim Saygılı, Bodur'a yapılan saldırı sonrasında müdahale ederek Bodur'u korudu. Ancak apartman yönetimi, olaya ilişkin bir adım atmamıştı.

Bodur'un tepkisi sadece pankartla sınırlı kalmadı; hukuki süreci de başlattı. Ancak yönetimden beklediği adımı göremeyen Bodur, yaşadığı travmayı ve korkuyu dile getirdi. Bodur'un bu adımıyla birlikte, apartman içi şiddet ve yönetimsel ihmaller tekrar tartışma konusu oldu.