Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kameralara yansıdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmana giren kişi, kapı önlerindeki ayakkabıları tek tek inceledikten sonra içlerinden birini ceketinin içine saklayarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yahya Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Binaya giren kişi, kapı önlerinde bulunan ayakkabıları tek tek inceledi. Şüpheli, beğendiği bir çift ayakkabıyı ceketinin içine saklayarak apartmandan çıktı. Apartmanda yaşayanlar, şikayetçi olmadı.

Öte yandan hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; başında bere, apartmana giren kişinin ayakkabılara baktığı, daha sonra dairenin önünde bulunan ayakkabılığı açıp beğendi bir çift ayakkabıyı alarak ceketinin içine saklayıp elinde poşetle apartmandan ayrıldığı görüldü.

Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kameralara yansıdı

Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kameralara yansıdı

Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kameralara yansıdı

Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kameralara yansıdı

Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kameralara yansıdı

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