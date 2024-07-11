Apartmanda yangın. 6 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Apartmanda yangın. 6 kişi hastanelik oldu

Konya Ereğli’de meydana gelen bir yangında apartmandaki 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Söz konusu yangın, Konya’nın Ereğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Parlak Apartmanın 2. katında bulunan Abitter ve Hatice Bayram’a ait dairede meydana geldi. Dumanlar üzerine vatandaşlar yangını ihbar etti ve yangının çıktığı adrese çok itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa zamanda yangını söndürürken, çıkan yangından dolayı dumandan etkilenen apartman sakini 6 şahısta hastanelik oldu. Bununla beraber apartman sakinleri de itfaiye merdiveni uzatılarak sepete alınıp yangının çıktığı apartmandan. Dumandan etkilenen kişiler olay yerindeki ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın apartmandaki diğer bazı dairelere de kısmen zarar verdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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