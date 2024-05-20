Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü

Ankara’da bir apartman sakini Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları eline aldığı kutuyla almak istedi Arılar, bir anda Ö.A.'nın üzerine düştü. O anlar kameraya yansıdı