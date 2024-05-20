Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ö.A., isimli vatandaş, oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları kutuyla almak istedi. Fakat arılar bir anda Ö.A.'nın üzerine düştü.
SÜPÜRGEYİ FIRLATIP KOŞARAK KAÇTI
Arıların uçuşmasıyla arıların ortasında kalan Ö.A., kutuyu ve süpürgeyi fırlatıp koşarak kaçtı. Ö.A.'nın arılardan kurtulmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler özel kıyafetler giyerek arıları toplayıp, bölgeden uzaklaştırdı.