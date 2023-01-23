Erzincan’da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan’da Merkez Gülalibey Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu apartmanda başka bir bölüme sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında maddi hasar oluştu.



(Kaynak: İHA)