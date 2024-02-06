Apartmanın bodrumunu adeta cephaneliğe çevirmiş

Kaynak: İHA
Apartmanın bodrumunu adeta cephaneliğe çevirmiş
Konya’nın Beyşehir ilçesinde ruhsatsız silah üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir apartmanın bodrum katına yapılan baskında, çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılarına dönük operasyonlarına ara vermeden sürdürüyor. Silah kaçakçılarının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda Beyşehir'de bir şahsın apartmanın bodurum katında silah imalatı ve ticareti yapıldığı saptanması üzerine jandarma ekipleri düğmeye bastı.

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Tespit edilen adrese düzenlenen baskında 13 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 129 adet çeşitli marka ve seri numaralarda yivsiz yarı otomatik av tüfeği, 453 adet yarı mamul av tüfeği, 10 adet havalı tüfek, 3 adet tabanca kabzeli av tüfeği, 75 bin 495 adet kuru sıkı fişeği, 7 bin 600 adet av tüfeği fişeği, 91 adet tüfek şarjörü, 11 adet yarı mamul tüfek namlusu, 2 adet tabanca üs kapağı, 1 adet yivli setli tabanca namlusu, 149 adet av tüfeği plastik el kundağı, 187 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 291 adet av tüfeği dipçiği ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanması sonrası Cumhuriyet Savcının talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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