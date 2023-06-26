Apo'yu sorgulayan albay Hasan Atilla Uğur açıkladı. Fatih'in hocası Akşemsettin mikrobiyolojinin babasıydı

Apo'yu sorgulayan albay Hasan Atilla Uğur: Mikrobiyoloji biliminin babası aslında Akşemsedttin. Fakat Batı alemi bunu hiç yazmaz. Akşemsettin gözle görülmeyen canlı organizmaları tespit edip de kitabına yazdığı zaman mikrobiyolojinin babası denilen Antonie'nin doğmasına iki asır, Fransız bilim adamı Pasteur'un doğmasına da dört asır var

Apo'yu sorgulayan albay Hasan Atilla Uğur açıkladı. Fatih'in hocası Akşemsettin mikrobiyolojinin babasıydı

Editör: İsa Karaarslan

Akşemsettin'in daha çok İstanbul’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak ona destek olan bir din alimi olarak anılmasını eleştiren Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, onun dünya tarihinde önemli yeri olan bir bilim adamı olduğunu belirtti.

Uğur, Batı'nın mikrobiyolojinin babası dediği Antonie'nin doğmasına iki asır, Fransız bilim adamı Pasteur'un doğmasına da dört asır varken Akşemsettin'in mikrobiyoloji alanında mikrobiyoloji alanındaki çalışmalarını kitabına yazdığını söyledi.

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur' şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sultan Mehmet'in hocası, her şeyi Akşemsettin konusuna gelmek istiyorum. İstanbul'un fethi anılır. Ama Akşemsettin bence hakettiği şekilde anılmaz. Akşemsettin'den kısaca bahsedeyim.

Çok zeki bir çocuk ve bir ideali var. İdeali de Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin öğrencisi olabilmek. Bu dileğini yerine getiriyor ve Ankara'ya ulaşıyor.

Ankara'da Hacı Bayram Veli'nin yanında 1 yıl kalıyor, onun öğrencisi oluyor. Daha sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Akşemsettin tıp eğitimi alıyor. Maddetül Hayat diye bir kitap yazıyor. Kaçımız biliyoruz arkadaşlar?

Mikrobiyoloji biliminin babası aslında Akşemsedttin. Fakat Batı alemi bunu hiç yazmaz.

Akşemsettin bunu gözle görülmeyen canlı organizmaları tespit edip de kitabına yazdığı zaman daha Hollandalı bilim adamı, mikrobiyolojinin babası denilen Antonie'nin doğmasına iki asır, Fransız bilim adamı Pasteur'un doğmasına da dört asır var arkadaşlar. Fakat Batı bunu hiç yazmaz. Peki biz neden bunun üstünde durmuyoruz.

Türk ve Müslüman mikrobiyolojinin ilk temelini atan insanlardan bir tanesi, psikoloji konusunda çalışmalar yapmış. Varsa yoksa onun dini bir alim olduğu, Fatih Sultan Mekmet'e destek olduğu yazar."

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