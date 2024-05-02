Apple kullanıcılarına kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Apple kullanıcılarına kötü haber
Rusya'daki Apple yetkili servislerinde orjinal yedek parçaların tamamen tükenmesi, halk arasında ciddi tepkilere sebep oluyor.

Ruslar iPhone ve MacBook'ların onarımı için gerekli yedek parçaları artık Apple yetkili servis merkezlerinde bulamıyor. Amerikan teknoloji devi Apple'ın geçen yazdan beri Rusya'ya yedek parça göndermeyi durmasından kaynaklanan bu durum pek çok Rus, Apple kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yerel medyada çıkan haberlere göre Şubat ayından beri yaşanan sıkıntılar son günlerde hat safhaya vardı.

Her ne kadar yedek parça tedarikini durdurmuş olsa da Apple, yetkili servis merkezlerini kapatmadı. Rusya'nın batılı, özellikle de Amerikan firmalarına uyguladığı yaptırımları neden Apple firmasına uygulamadığı ise hala belirsiz.

Uzmanların öne sürdüğü iddialara göre Rusya hükümeti, probleminin önünü almak için Çin'de üretilen parçala yönelmeyi ve Apple'ı zorlayıcı yaptırımlarda bulunmaya hazırlanıyor.

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