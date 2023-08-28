Apple Ceo'su Tim Cook'un Instagram hesabı sahte çıktı

Apple Ceo’su Tim Cook’un instahram hesabının sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte hesabı Apple şirketinin üst düzey yöneticilerinin de takip ettiği ortaya çıktı.

Apple Ceo'su Tim Cook'un Instagram hesabı sahte çıktı

donanımhaber.com’un haberine göre, Apple’dan Phil Schiller, geçtiğimiz ay Instagram ve yeni platform Threads’e katıldı. Diğer Apple yöneticileri de bu sosyal platformlarda yerini aldı ancak önemli bir isim eksikti: Tim Cook. Apple’ın CEO’su Instagram’da göründü ancak pek çok Apple yöneticisinin de takip ettiği hesap sahte çıktı.

APPLE YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI TAKİP ETTİ

Twitter’da Elon Musk’ın baskılarından sonra bazı kullanıcılar Tim Cook’un da Mastodon veya Threads gibi başka bir sosyal medya platformuna katılıp katılmayacağını merak ediyordu. Bir süre önce Tim Cook’un Instagram’da yer aldığı fark edildi. Lisa Jackson, Alan Dye gibi Apple başkan yardımcılarının yanı sıra Apple çalışanları da hesabı takip edince Tim Cook’un resmî hesabı olduğu düşünüldü ancak değildi. Apple, hesabı kısa sürede kapattı.

TWİTTER'DA (X) AKTİF

Tim Cook, X üzerinde oldukça aktif olmasına rağmen sosyal platformun tasarımını eleştirmişti. Eski adıyla Twitter’ın sonsuz akışının ruh sağlığını etkilediğini söylemişti. Cook, ayrıca Meta’nın gizlilik uygulamalarına tepki niteliğinde iOS 14.5 sürümünde anti takip özelliğini sunmuştu. Bu özellik, reklam gelirine zarar verebilir düşüncesiyle Meta tarafından eleştirilmişti. Cook, eleştirmesine rağmen Twitter dışında bir platformda aktif olarak paylaşım yapmıyor.

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