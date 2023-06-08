Apple cihazlarına yeni gizlilik özellikleri

Apple cihazlarına gizlilikle ilgili yeni özellikler geldi. İşte detaylar…

Apple cihazlarına yeni gizlilik özellikleri

Apple, WWDC Konferansı’nda yeni Apple sürümlerini tanıttı. iOS, iPadOS, tvOS gibi yazılımların yeni sürümlerinin yayınlanmasının ardından yeni gizlilik özellikleri de Apple cihazlarına geldi.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, işte gelen yenilikler...

1- SAFARİDE YER ALAN ÖZEL TARAMA MODU

Safaride yer alan özel tarama modu artık daha güvenilir. Apple cihazınızda açtığınız özel safari modunu kapatmadan cihazı kitlemeniz halinde safari kendini otomatik olarak kapatacak. Bu sayede meraklı gözlerin sizin için özel olan içerikleri görmesi engellenecek.

2- SAFARİ, MAİL, MESAJLAR ARTIK DAHA GİZLİ

Birçok web sitesi mail ve mesajlara eklenen linklerdeki çerezler yardımıyla sizin tüm hareketlerinizi izler. Ancak Apple artık bunun önüne geçiyor. Özellikle maillerinize ve mesajlarınız ile birlikte gelen linkler aracılığıyla izlenmenizi tamamen engelliyor.

3- UYGULAMA GİZLİLİK İZİNLERİNDE İYİLEŞTİRME

Apple gizlilik izinleri kapsamında, App Store’dan indirdiğiniz 3. taraf uygulamalarının sizi takip edip etmeyeceğine karar vermenizi istiyor. Önceden bu izinlerde hangi verilerinize tam olarak erişileceğini belirtmiyordu.

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4- MÜSTEHCEN İÇERİĞE KARŞI TAM KORUMA

iOS zaten, mesajlar uygulamasında çıplaklık içeren fotoğraflar gönderip alırken çocukları uyaran İletişim Güvenliği adlı bir özelliğe sahip. Bu özelliğin kapsamı daha da genişliyor. Yeni işletim sistemi ayrıca AirDrop, FaceTime video mesajları, Telefon uygulaması (iletişim posterleri için) ve fotoğraf seçicide görsel ve video alış-verişi sırasında çocukları çıplaklıktan tam olarak koruyacak.

5- YENİ TAKVİM GİRİŞİ ÖZELLİKLERİ

Apple cihazlardaki takvim uygulamasına dışarıdan birileri etkinlik kaydı oluşturabilir. Ancak artık bu kayıtları oluşturan kişiler takviminizde yer alan diğer etkinlik bilgilerini göremeyecek. Ayrıca takvime bir etkinlik kaydıymış gibi eklenen reklam içeriklerinin de önüne geçilmiş olacak.

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