Apple Çin'deki fabrikasını taşımak istiyordu. Apple'ın taşınacağı tarih belli oldu

Apple geçtiğimiz günlerde Çin'deki üretimlerini durdurarak üretim hattını Hindistan’a ve Vietnam çevireceğini açıklamıştı. Apple'ın en büyük üretici şirketi olan Foxconn, Çin’den çıkışının ilk adımlarını atmaya başladı.

Nikkei Asia’nın paylaştığı raporda; Foxconn, MacBook üretim hattını önümüzdeki yılın Mayıs ayında Vietnam’a yönlendireceği ifade edildi.

Foxconn, MacBook üretiminin Vietnam’a taşınması için Apple’dan 270 milyon dolarlık bir fabrika inşa etme lisansını Geçtiğimiz yılın Ocak ayında almış, Fukang Technology tarafından geliştirilen yeni tesisini Vietnam’ın kuzeyindeki Bac Giang eyaletine taşyacak. Diğer taraftan Apple’ın başlattığı yatırımların büyük bir kısmı da Hindistan’da yer alıyor.

Foxconn, Hindistan için yatırımlarını arttırıyor. Bu anlamda Techcrunch’da yer alan habere göre şirket, ülkede 500 milyon dolarlık yatırım yapacak. Apple, buradaki iş gücünü uzun vadede 4 katına çıkaracak. Yatırım, 8 Aralık 2022 tarihli bir Tayvan borsanda görüntülendi.

Yapılan yatırımların ardında Çin’de yürütülen “koronavirüse karşı sıfır tolerans” politikası yer alıyor. Öyle ki bu politika nedeniyle Foxconn’da üretim birçok kez durdu. Apple bağımlılığı azaltmak için bu yatırımı yapmayı düşünüyor. Ayrıca Çin’deki fabrikada yaşanan protestolar sonrasında Apple, imajının zarar gördüğünü düşünüyor.