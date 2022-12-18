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MacBook 'dinamik klavye'ye geçiyor

Teknoloji şirketi Apple, MacBook cihazları için dinamik klavye patentini aldığını duyurdu. Şirketten tarafından yapılan açıklamalarda tuşların birden fazla şekilde kullanılabileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:28
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Apple dinamik klavye patentini aldı

MacBook 'dinamik klavye'ye geçiyor
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Günümüzde bilgisayar klavyelerinin tuş yerleri sabittir. Bir tuşu farklı şekillerde kullanmak için ise farklı tuşlardan yardım almak gerekir. Ancak Apple, MacBook için bu devri sonlandıracak bir patent aldı.

Dinamik klavye sayesinde bir tuşun farklı karakterlerde kullanılması mümkün olacak. Apple’ın son patentine göre klavyenin altındaki aydınlatma, farklı sembolleri ve harfleri göstermek için tuşları dinamik olarak aydınlatabilir. Örneğin, A tuşu aydınlatmanın değişmesiyle 9 tuşuna dönüşebilir.

Akıllı telefonlarda iki veya üç farklı klavye dizilimi (harfler, semboller ve rakamlar) bulunuyor. Benzer bir kullanım artık MacBook için de gerçek olabilir. Mikro-LED veya OLED’den yapılan klavye donanımı, açılıp kapatılabilen ayrı piksellere yer verebilir.

Patent açıklamasında Apple, “Farklı şekiller, harfler, renkler, semboller, animasyonlar, diller ve diğer özellikler arasında değiştirilebilir veya ayarlanabilir glifler olacak. Yazmak için bir klavyeden, video düzenlemesi için kısayol kontrollerine geçiş yapılabilir” dedi.

2021’de yapılan patent başvurusu onaylandı ve paylaşıldı.

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