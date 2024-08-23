Apple duyurdu. Artık bu uygulamalar silinebilecek

Kaynak: AA
Apple duyurdu. Artık bu uygulamalar silinebilecek

ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla önemli değişiklikler yapacağını duyurdu.

Apple, yıl sonuna kadar iOS ve iPadOS platformlarında bazı uygulamaların silinebilir hale geleceğini açıkladı. Bu değişiklikler, AB'deki kullanıcıların App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarını sistemlerinden kaldırabilmelerine olanak tanıyacak.

Apple'dan yapılan açıklamada, bu güncellemelerin iOS ve iPadOS 18 sürümlerinde tarayıcı seçim ekranı, varsayılan uygulama ayarları ve uygulama silme işlemlerinde değişiklikler içereceği belirtildi. Ayrıca, kullanıcıların telefon numarası çevirme, mesaj gönderme, metin çevirme, parolaları yönetme, klavyeler ve istenmeyen çağrı filtreleri için yeni varsayılan ayarları da kullanıma sunulacak.

Apple, bu düzenlemelerin AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'na tam uyum sağlamak için gerçekleştirileceğini ve üçüncü taraf araçların da artık kullanılabilir olacağını belirtti. Bu adımlar, Apple'ın AB'deki kullanıcılarına daha fazla esneklik ve özelleştirme imkanı sunacak.

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