Apple ikinci nesil akıllı gözlük için çalışıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Apple ikinci nesil akıllı gözlük için çalışıyor

Vision Pro'nun tüketicilere yönelik satışlarının zayıf olduğu bildirilmesine rağmen Apple, hem daha ucuz bir versiyon hem de ikinci nesil bir model üzerinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Apple şu anda Meta'nın 329 dolar ve üzeri akıllı Ray Ban gözlükleriyle tanımlanan "akıllı gözlükler" piyasasında tamamen başka bir kategori için çalışmalarına devam ediyor.

Apple Glass olarak adlandırılan Apple versiyonunun, ikinci nesil Apple Vision Pro'ya benzer şekilde, şu anda bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

Bloomberg haberine göre gözlük tarzı cihazı gerçek bir artırılmış gerçeklik ürününe dönüştürme fikri "teknik zorluklar nedeniyle rafa kaldırıldı." Bu durum, Apple Glass ürününün potansiyel lansmanını, bir sonraki Apple Vision Pro'dan veya öngörülen Apple Vision kulaklıklarından daha da geriye atabilir.

Apple Vision ürününde maliyeti düşürmek için hangi değişikliklerin yapılabileceği belirsizliğini koruyor.

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