Apple, iOS 18.4 ile bildirim yönetimini kolaylaştırıyor

Apple, geçtiğimiz Cuma günü iOS 18.4’ün ilk geliştirici beta sürümünü yayımladı. Yeni sürüm, Apple Intelligence tarafından güçlendirilen "Öncelikli Bildirimler" (Priority Notifications) özelliğini sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların önemli bildirimleri ön plana çıkararak, daha az önemli bildirimlerin dikkat dağıtıcı etkisini azaltmayı amaçlıyor.

Apple Intelligence, telefonun kilit ekranında ayrı bir bölümde öncelikli bildirimleri gösteriyor. Bu bölümde hangi bildirimlerin gösterileceğine karar vermek için Apple Intelligence, hangi uyarıların önemli olduğunu analiz ediyor. Ancak kullanıcılar, tüm bildirimleri görmek istediklerinde ekranı yukarı kaydırarak hepsine erişebiliyorlar.

iPhone'lar, şu anki iOS sürümlerinde bildirimleri kronolojik sırayla gösteriyor ve en son gelen bildirimler üstte yer alıyor. iOS 18.4 ile gelen bu yeni özellik sayesinde, önemli bildirimler her zaman önce görünecek. Bu, geçmişte alınan ancak önemsiz bildirimlerden önce önemli uyarıların ekranda yer alacağı anlamına geliyor.

ÖNCELİKLİ BİLDİRİMLER NASIL AKTİF EDİLİR?

Şu an için bu özellik varsayılan olarak kapalı. Ancak kullanıcılar, bu özelliği aktif etmek için Ayarlar uygulamasına gidip, "Bildirimler" seçeneğini tıklayarak, "Bildirimleri Önceliklendir" bölümüne ulaşabilirler. Buradan, "Öncelikli Bildirimler" özelliğini açmak oldukça basit.

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APPLE VİSİON PRO VE İOS 18.4’ÜN GELECEĞİ

Apple ayrıca, Apple Intelligence’ın Vision Pro'da da yer alacağı müjdesini verdi. Bu özellik, visionOS 2.4’ün bir parçası olarak sunulacak. Şu an için geliştiriciler tarafından test edilen beta sürümü bulunuyor, ancak halka açık sürümün Nisan ayında yayımlanması bekleniyor.

Apple, ayrıca Apple News+ Food adlı yeni bir bölümü tanıttı. Bu bölüm, kullanıcılara, mevcut News+ yayıncılarıyla yapılan işbirlikleriyle yemek tariflerini arama ve kaydetme imkânı sunacak.

Apple'ın bu yeni güncellemeleri, kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor ve bu adımlar, Apple’ın yapay zeka destekli çözümleriyle daha da güçlendiriliyor.