Apple, iCloud verilerinin şifrelemesini kaldırdı

Apple sözcüsü Fred Sainz, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, şirketin İngiltere'deki yeni kullanıcılara artık ADP hizmeti sunamayacağını ve mevcut kullanıcıların da bu güvenlik özelliğini devre dışı bırakmaları gerekeceğini belirtti. Sainz, "Artan veri ihlalleri ve müşteri gizliliğine yönelik diğer tehditler göz önüne alındığında, ADP'nin İngiltere'deki müşterilerimize sunulamamasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Bu gelişme, İngiltere hükümetinin Apple'dan, uçtan uca şifrelenmiş olsa bile, kullanıcıların Apple'ın bulut sunucularında depolanan verilerine "genel" erişim sağlayacak bir arka kapı oluşturmasını talep etmesinin ardından geldi. Bu talep, modern bir demokraside benzeri görülmemiş olarak nitelendirildi ve gizlilik ile güvenlik uzmanları tarafından, İngiltere hükümetinin bu talebinin otoriter ülkeler için emsal teşkil edebileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Apple'da kritik güvenlik açığı

Apple, kullanıcılarına iCloud yedeklemelerini uçtan uca şifreleme seçeneği sunan Gelişmiş Veri Koruma özelliğini Aralık 2022'de kullanıma sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların iCloud'da depolanan verilerinin yalnızca onların cihazlarında çözülebilmesini sağlıyor ve Apple veya hükümet yetkililerinin bu verilere erişimini engelliyordu.

Apple, mevcut kullanıcıların ADP'yi nasıl devre dışı bırakacakları konusunda henüz detaylı bilgi vermedi. Ancak şirket, kullanıcılara bu özelliği devre dışı bırakmaları için bir süre tanınacağını belirtti.

AB’den Apple’a uyum çağrısı

İngiltere dijital haklar örgütü Open Rights Group'tan James Baker ise "İçişleri Bakanlığı'nın eylemleri, milyonlarca Britanyalı'nın bir güvenlik özelliğine erişimini engelledi. Sonuç olarak, İngiliz vatandaşları kişisel verilerinin ve aile fotoğraflarının suçluların ve kötü niyetli kişilerin eline geçme riskiyle karşı karşıya kalacak" açıklamasında bulundu.

Apple, sağlık verileri, iCloud'da depolanan mesajlar ve ödeme bilgileri gibi varsayılan olarak uçtan uca şifrelenen bazı veri türlerinin bu değişiklikten etkilenmeyeceğini ve herkes için şifreli kalacağını belirtti. Ancak İngiltere'deki kullanıcılar, fotoğraflar, notlar, yedeklemeler ve diğer veriler gibi ADP kapsamında şifrelenen diğer veri türleri için uçtan uca şifreleme seçeneğini kullanamayacak.

Apple kullanıcılarına müjde: Google komisyonları kaldırdı

Apple, ADP'nin İngiltere dışındaki kullanıcılar için etkilenmediğini ve FaceTime ile iMessage gibi uçtan uca şifrelenmiş iletişim hizmetlerinin de bu durumdan etkilenmediğini belirtti. Şirket, "Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, ürünlerimize veya hizmetlerimize asla bir arka kapı veya anahtar oluşturmadık ve asla oluşturmayacağız" dedi.

Apple'dan Siri verilerinin kullanımı hakkında açıklama geldi

Şifrelemenin 1990'ların ortalarından itibaren yükselişe geçmesinden bu yana, dünya genelindeki hükümetler, bu veri şifreleme teknolojisinin suçluların ve teröristlerin kanunları çiğnerken kolluk kuvvetlerinden kaçmalarına olanak tanıyacağını savundu. Yıllar içinde, yetkililer şifrelenmemiş yedeklemelere erişmekten casus yazılımlar kullanmaya kadar çeşitli yöntemlerle insanların cihazlarındaki verilere erişmenin yollarını buldular.

Veri Şifreleme Standardı (DES) nedir?

Johns Hopkins Üniversitesi'nde kriptografi uzmanı ve öğretim görevlisi olan Matthew Green, hakkında X platformu üzerinden "Eğer İngiltere'de değilseniz, ADP'yi şimdi açmalısınız. Ne kadar çok insan kullanırsa, bu şekilde kapatmak o kadar zor olur" mesajını paylaştı.

Folks: the best time to turn on Advanced Data Protection was before this happened. If you’re not in the U.K., the second best time is right now.