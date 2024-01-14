Analist Mark Gurman Apple’ın İOS 18 ile yapay zeka özelliklerinin kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, Apple İOS 18’i ne zaman kullanıma sunacak? İOS 18 yapay zeka destekli mi olacak?

Haberlere göre Apple iOS 18'i bu yaz düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Bu yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcıları, iOS 18'in beta sürümlerini kullanarak nihai sürümden aylar önce bazı yapay zeka özelliklerini deneme fırsatına sahip olacaklar.

Şu an için, Apple'ın iOS 18'de sunmayı planladığı yeni yapay zeka özellikleri hakkında detaylı bilgi bulunmamasına rağmen analist Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre Apple İOS 18 ile şu özellikle sahip olabilir:

- Temel uygulamalar ve üretkenlik yazılımları (Pages, Keynote) için otomatik özetleme ve otomatik tamamlama.

- Apple Music'te daha iyi çalma listesi oluşturma.

- Siri üzerinde büyük bir genel revizyon.

- Geliştiriciler için Xcode'un yeni sürümünde kod tamamlama.

- AppleCare araçları aracılığıyla müşterilere sorun giderme konusunda yardımcı olma.

Ancak belirtilen bilgiler doğruysa bile iOS 18'in kameralarla ilgili yapay zeka özelliklerini içerip içermeyeceği hala belirsiz. Apple'ın, rakiplerinin sunduğu özelliklerle rekabet edebilmek için görüntü düzenleme ve içerik oluşturma konusunda yapay zekayı kullanmayı düşündüğü tahmin ediliyor.

Mark Gurman'a göre, iOS 18'in üretken yapay zeka özelliklerini kullanıma sunmak zaman alabilir. Gurman, Apple'ın bu vizyonu tam olarak hayata geçirmesinin en az 2025 yılını bulabileceğini ifade ediyor. Bu durum, iOS 18'in indirilebilir hale geldiğinde, bazı özelliklerin gelecekteki güncellemelere bırakılabileceği anlamına geliyor. Gurman, Apple'ın bu gecikmenin iPhone için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyor, özellikle de Samsung'un yaklaşan Galaxy S24 duyurusundan itibaren telefonlarda üretken yapay zekayı öne çıkaracağını belirtiyor.