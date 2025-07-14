Apple iPhone 17’nin çıkış tarihi sızdırıldı

Apple’ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 17’nin tanıtım tarihi konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın aktardığına göre, teknoloji devi bu yıl da geleneksel olarak eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikle yeni modelini duyuracak. Kaynaklar, tanıtımın 8-12 Eylül haftasında yapılacağını ve en olası tarihin 8, 9 veya 10 Eylül olduğunu belirtti. Apple, genellikle cuma günleri etkinlik düzenlememesiyle biliniyor; bu nedenle 12 Eylül’in cuma olması nedeniyle o gün ihtimal dışı bırakıldı.

ÖN SİPARİŞ VE SATIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Gurman’ın verdiği bilgiler doğrultusunda, iPhone 17 için ön siparişlerin 19 Eylül Cuma günü başlaması bekleniyor. Yeni modelin raflarda yerini alacağı tarih ise 26 Eylül olarak öngörülüyor. Bu takvim, Apple’ın geçmiş yıllarda uyguladığı standart lansman ve satış planına büyük oranda uyuyor. Teknoloji tutkunları, iPhone 17’nin yeniliklerini görmek için gün sayıyor.

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TÜRKİYE PAZARI VE BEKLENTİLER

Apple’ın Türkiye’deki kullanıcıları da yeni iPhone 17’yi sabırsızlıkla bekliyor. Ülkemizde döviz kuru ve vergi gibi etkenler nedeniyle telefon fiyatlarının yüksek olması, ön sipariş ve lansman dönemlerinde tüketici davranışlarını yakından etkiliyor. Ancak her yeni modelde olduğu gibi, iPhone 17’nin ülkemizde de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.