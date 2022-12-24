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Apple iPhone SE’yi bitiriyor mu? iPhone SE artık üretilmeyecek mi?

Apple geçtiğimiz aylarda iPhone serisinin son modelini piyasaya sürmüştü. Yeni iPhone 14’ün görücüye çıkmasının ardından Apple iPhone SE için bazı kararlar aldı. Piyasada dolaşan bilgilere göre Apple iPhone SE için bir alternatif geliyor. Peki, Apple iPhone SE’yi bitiriyor mu? iPhone SE artık üretilmeyecek mi?

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:27
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Apple iPhone SE’yi bitiriyor mu? iPhone SE artık üretilmeyecek mi?

Apple iPhone SE’yi bitiriyor mu? iPhone SE artık üretilmeyecek mi?
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Apple yeni iPhone 14 ile meşgulken diğer modeli iPhone SE için kara bulutlar dolaşıyor. Apple iPhone SE modeli yerine alternatif model olaral FE serisi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Apple iPhone SE’yi bitiriyor mu? iPhone SE kaç TL?

Sızdırılan son bilgilere göre Apple SE serisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Apple, önümüzdeki süreçte SE serisinin yerine FE serisi ile kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Dünyanın en önemli analistlerinden biri olarak gösterilen Ming-Chi Kou tarafından ortaya atılan bir iddia, Apple’ın bir süredir sessizliğini koruduğu iPhone FE konusunda aslında sessiz ama derinden ilerlediğini gösteriyor.

Ming-Chi Kou tarafından yapılan açıklamaya göre Apple biri 2023 yılında biri de 2024 yılında olmak üzere gelecek iki yılda 2 yeni iPhone FE modelini satışa sunmayı planlıyor. İddialarda yer alan bilgilere göre 2023 yılında satışa sunulacak olan yeni nesil modelde 6.7 inç ekran yer alacak.4GB RAM ile desteklenecek olan bu modelin 2023’nin ilk üç ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen diğer iPhone FE modeli ise 6GB RAM’e sahip olacak ve büyük ihtimalle de selefinden daha geniş bir ekranla karşımıza çıkacak. Tabi her iki telefonun kesin çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında daha net bir bilgi verebilmek için, önce Apple’ın bu konudaki açıklamalarını beklemekte fayda var.

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