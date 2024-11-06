Apple kayıp eşyalarınızın yerini bulan Find My uygulamasını tanıttı

Apple, iOS 18.2 güncellemesi ile Find My uygulamasına yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde kaybolan bir iPhone, Macbook ya da Airtag takılı eşyanızın yerini, rehberinizde olmayan kişilerle de paylaşabileceksiniz. Uygulamada bulunan “Eşya Konumunu Paylaş” seçeneği ile oluşturulan bağlantı, taksi şoförü veya havayolu çalışanı gibi kaybolan eşyanıza ulaşmanıza yardımcı olabilecek kişilerle paylaşılabilir. Bu link, kayıp eşya bulunduğunda veya bir hafta sonra otomatik olarak sonlanıyor.

Ayrıca, “İletişim Bilgilerini Paylaş” seçeneği ile bağlantıyı açan kişi, sizin eklediğiniz telefon numaranız veya e-posta adresinize erişerek size ulaşabilecek. Apple, bu yeni özelliğin kayıp eşyaların bulunmasında daha etkili bir çözüm sunmasını amaçlıyor. Find My uygulamasının bu güncellemesi ile kullanıcılar, bağlantıyı kaç kişinin görüntülediği gibi istatistikleri de inceleyebilecek.