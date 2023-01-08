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Apple kitaplar yapay zekaya dönüşüyor

Apple, yapay zeka tarafından seslendirilmiş sesli kitap özelliğini kullanıma açtığını duyurdu. İlk etapta çok fazla çeşit bulunmasa da her kitabın seslendirilebileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 09:17
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Apple kitaplarda sesli okuma yapay zeka tarafından yapılacak

Apple kitaplar yapay zekaya dönüşüyor
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Apple’ın açıklamasına göre; Apple Books’ta kitap yayınlayan bağımsız yazarlar ve yayıncılar, projelerini artık çok daha kolay şekilde sesli kitap haline getirebileceğini ifade etti. Yapay zeka ses sentezleme modeli aracılığıyla yazılı kitapların sesli forma dönüştürülmesine ve Apple Books Store’da sunulmasına izin verecek.

Yapay zeka anlatımı özellikle maddi zorluklar yaşan küçük bağımsız yazarlara hitap ediyor. Yapay zeka ile oluşturulmuş sesli kitaplarda “Apple Books Tarafından Anlatılmıştır” ifadesi yer alacak. Ses sanatçıları ile yapay zekanın anlatımı arasındaki fark ortaya çıkacak.

Yine Apple’ın açıklamasına göre yapay zeka desteği şimdilik yalnızca belirli kategorilerde mevcut ve her birine belirli yapay zeka sesi sunulduğu aktarıldı. Kurgu ve aşk kitapları “Madison” ve “Jackson” tarafından anlatılırken, kişisel gelişim kitapları “Helena” ve “Mitchell” asistanları tarafından anlatılıyor.

Desteğin şu anda sadece İngilizce okuma yaptığı ifade edildi.

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