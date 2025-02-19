Apple kullanıcılarına müjde: Google komisyonları kaldırdı

Google, iOS’taki Play Books uygulaması üzerinden e-kitap ve sesli kitap satışına başladı. Apple’ın katı komisyon politikaları nedeniyle daha önce yalnızca web sitesinden satın alma yapılabiliyordu. Ancak Google, Apple’ın 2022 yılında Japon Rekabet Kurumu (JFTC) ile yaptığı anlaşma kapsamında sunulan "Dış Bağlantı Hesap İzni"ni alarak bu engeli aşmayı başardı.

Bu izin, "okuyucu uygulamaları" olarak tanımlanan ve dijital içerik sunan uygulamaların, kullanıcılarını doğrudan kendi web sitelerine yönlendirerek satın alma yapmalarına olanak tanıyor. Apple, bu tür uygulamaların, kullanıcıların artık Apple ile işlem yapmadığını belirten tam ekran bir uyarı göstermesini zorunlu kılıyor.

APPLE’A KOMİSYON ÖDEMEDEN SATIŞ

Google, yeni sistem sayesinde Apple’a %30’a varan komisyon ödemekten kaçınarak doğrudan kullanıcılarla işlem yapabilecek. Kullanıcılar, uygulama içindeki "Kitabı Al" butonuna tıklayarak Google Play web sitesine yönlendirilecek ve Google hesapları üzerinden ödeme yaparak satın alma işlemlerini tamamlayabilecekler.

Bu değişiklik sadece bireysel kullanıcıları değil, Google Play Aile Kütüphanesi’ni kullananları da kapsıyor. Aile paylaşımı özelliği sayesinde iOS, Android veya web tarayıcıları üzerinden e-kitap ve sesli kitaplar ortak kullanılabilecek.

NETFLİX VE EPİC GAMES ETKİSİ

Netflix, 2022 yılında Apple’ın yeni politikalarını benimseyerek web sitesi üzerinden abone alımına başlamıştı. Google’ın ise bu yöntemi uygulamaya koymak için Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games ile Apple arasındaki davanın sonucunu beklediği düşünülüyor.

Epic Games’in açtığı dava sonucunda Apple’ın monopolist olmadığına karar verilse de, mahkeme Apple’ın geliştiricilere web sitelerine yönlendirme yapmalarına izin vermesi gerektiğini belirtti. 2024 yılında ABD Yüksek Mahkemesi, Apple’ın itirazını reddetti ve alt mahkemenin kararı geçerli kaldı.

Google, yeni değişiklikle iOS kullanıcılarının e-kitap ve sesli kitap satın almasını kolaylaştırırken, Apple’ın sıkı App Store kurallarına karşı büyük bir adım atmış oldu.