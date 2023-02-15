Apple şokta. Her iki IPhone’dan birinde hata

Financial Times'ın haberine göre Apple, Hindistan'daki üretimini artırmaya çalışırken zorluklarla karşılaştı.

Ülkede üretilen her iki iPhone kasasından birinin kusurlu olduğu tespit edildi.

Tata Group tarafından işletilen Hindistan fabrikasında yalnızca yüzde 50'sinin sorunsuz olduğu açıklandı.

Apple'ın Hindistan'da üretilen kasalarla ilgili kalite sorunlarını giderememesi ve tedariki sağlayamaması halinde, Çin ile aynı anda Hindistan'da iPhone 15 üretiminin başlamasının tehlikeye girebileceği tahmin ediliyor.